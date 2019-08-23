Происшествия
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентовРБК вчера в 14:05
В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.
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с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard направила властям Германии и Бельгии уведомления о взломе системы с данными клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран.Ведомостивчера в 12:58
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MasterCard уведомила Германию и Бельгию о взломе платежной системы с данными клиентов
Эхо Москвывчера в 13:31
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Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
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В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
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Правительство ФРГ потребовало удалить сайт «Миротворец»
Правительство Германии обсуждает с Украиной ситуацию с сайтом «Миротворец», призывая принять меры для его удаления.
Обновлено в 08:54
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Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
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Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
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Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
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В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
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Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
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Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
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В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
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Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
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Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трама до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком.
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Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах
Глава государства Владимир Путин сделал важное заявление на тему последних испытаний американских ракет.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
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Китай выразил протест США из-за повышения пошлин
Пекин выступил против решения США повысить ставку ввозных пошлин на продукцию из Китая на общую сумму $550 млрд.
Обновлено в 07:30