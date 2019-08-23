Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентовРБК вчера в 14:05
В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.
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с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard направила властям Германии и Бельгии уведомления о взломе системы с данными клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран.Ведомостивчера в 12:58
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MasterCard уведомила Германию и Бельгию о взломе платежной системы с данными клиентов
Эхо Москвывчера в 13:31
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Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено в 02:00
Общество
Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада
Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
Обновлено в 04:44
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Кино
Чем интересен «Бык» Бориса Акопова
22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым славу талантливого кинематографиста.
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Хоккей
Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье
В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.
Обновлено в 04:02
Общество
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено вчера в 08:19
Наука
Что случится с человеком, если в него врежется дрон
Компания ASSURE опубликовала занятное исследование, в котором рассказала, что будет с человеком, если в него врежется дрон на полном ходу.
Обновлено в 03:19
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Технологии
Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX запланирован на октябрь
Речь идет о лайнере с обновленной электронной системой помощи пилотам MCAS.
Обновлено в 04:30
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Как помочь при отравлении арбузом
Если бы съеден арбуз, содержащий большое количество нитратов, признаки отравления могут проявиться через 4-6 часов.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача
Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51