с чего всё началось

В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.

Космос Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.

Общество Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.

Космос НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Политика Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.

Политика Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

Кино Чем интересен «Бык» Бориса Акопова 22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым славу талантливого кинематографиста.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Хоккей Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Происшествия Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.

Общество Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.

Авто В московском каршеринге появились ретро-автомобили Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.

Наука Что случится с человеком, если в него врежется дрон Компания ASSURE опубликовала занятное исследование, в котором рассказала, что будет с человеком, если в него врежется дрон на полном ходу.

Единоборства Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.

Технологии Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX запланирован на октябрь Речь идет о лайнере с обновленной электронной системой помощи пилотам MCAS.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Футбол Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.

Здоровье Как помочь при отравлении арбузом Если бы съеден арбуз, содержащий большое количество нитратов, признаки отравления могут проявиться через 4-6 часов.

Политика В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец» Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.