В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Футбол «Монако» вновь арендовал у «Лестера» Адриена Силву «Монако» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лестера» Адриена Силвы.

Политика США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика В РФ установили новый прожиточный минимум Ранее Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром РФ, установил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Зеленский назвал условия для возвращения России в G8 Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Политика Трамп рассчитывает на продуктивные переговоры на саммите G7 Президент США Дональд Трамп ожидает, что переговоры в формате G7, которые пройдут во французском городе Биаррице 24—26 августа, окажутся очень продуктивными.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Политика Володин прокомментировал ситуацию с размещением ракет США в Европе Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Европарламент и ПАСЕ должны оценить риски размещения ракет США в Европе.

Армия и оружие Северная Корея осуществила ракетный пуск Правительство Японии проинформировало о том, что Северная Корея осуществила еще один ракетный запуск.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Шоу-бизнес Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри вскоре может лишиться своей популярности.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Гаджеты Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.

Политика В Киеве пообещали поднять украинский флаг над Владивостоком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад».

Политика Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса «дорогой в никуда» Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.