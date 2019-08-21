Экономика
MasterCard запустит в России переводы по номеру телефона за рубежАБН 01:28
Международная платежная система MasterCard планирует запустить в России сервис денежных переводов за рубеж по номеру телефона. Переводы денег будут производиться с помощью внутренних баз данных MasterCard .
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Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.РБКвчера в 17:00
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Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Футбол
«Лилль» хочет приобрести Ренату Санчеша
Как сообщает Bild, «Лилль» хочет приобрести португальского хавбека.
Обновлено в 19:39
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Политика
«Агора» обратилась в ООН из-за разгона акций протеста в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к трем спецдокладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний – из-за разгона акций протеста в Москве.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Глава Пентагона: при продлении ДСНВ под него должны подпадать новейшие вооружения РФ
Министр обороны США Марк Эспер считает, что в случае продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в нем должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере.
Обновлено в 19:20
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили работу
Обновлено вчера в 08:47
Транспорт
Пулково предупредил «Россию» о прекращении обслуживания
Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») о прекращении обслуживания рейсов в связи с накопившимся долгом в 123 миллиона рублей.
Обновлено в 08:44
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде обрел название
Обновлено вчера в 13:06
Наука
Закон Мура больше не работает. Как развивает вычислительная техника сегодня
Гордон Мур Почти через 40 лет после своего прогноза, в 2003 году, Мур начал сомневаться в продолжительности действия такого развития вычислительной техники.
Обновлено 19 августа в 12:18
Футбол
Экс-игрок «Уфы» Фримпонг: «Насри однажды сказал, что может купить меня. Он настолько глуп!»
Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о непростых отношениях с французом Самиром Насри.
Обновлено в 20:05
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Космос
В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект
Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Политика
Трамп поддержал возврат России в G8
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Общество
В работе Instagram снова произошел сбой
В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Авто
Первый Ferrari Элтона Джона выставлен на аукцион
21 сентября в британском Поло-клубе Далласа состоится аукцион, одним из лотов которого будет Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, с 1973 по 1975 год принадлежавший легендарному музыканту Элтону Джону.
Обновлено в 10:31
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Футбол
Роналду считает, что он мог бы стоить 300 млн евро
Обновлено в 20:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпами
Главным образом, растёт ипотечное и потребительское кредитование, отмечают аналитики.
Обновлено в 07:54