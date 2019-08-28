Транспорт
Газета.RuМассовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье". Как отмечается, во вторник, 28 августа, пользователи пожаловались в соцсетях на огромную пробку в Сочи.
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Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Происшествия
Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека
По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Общество
Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве
Еще один пример объявления о бесплатной аренде — комната для «девушки до 30 лет», которая согласится поддерживать чистоту в квартире и готовить еду владельцу жилья.
Lenta.ru 04:45
Культура
Александр Лазарев-младший станет «Дипломатом» на Первом канале
Премьерный показ сериала "Дипломат" стартует на Первом канале 2 сентября 2019 года.
ИА InterMedia вчера в 03:58
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Космос
Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу
В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
SNG.Today вчера в 22:05
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Наука
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
Секрет фирмы 02:17
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом
В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
В отношении Михаила Абызова возбудили новое дело
Российские СМИ сообщают, что в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое дело, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 06:53
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
Редкое заболевание, известное как «синдром оборотня», было спровоцировано у 16 детей в Испании лекарством под названием омепразол.
Рамблер 03:21
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
В первом матче соперников, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе, команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел сербский клуб.
ProstoProSport вчера в 17:01
Наука
Физики успешно провели эксперимент по квантовой телепортации
Computerworld Россия 04:07