Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе, в пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

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В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье". Как отмечается, во вторник, 28 августа, пользователи пожаловались в соцсетях на огромную пробку в Сочи.

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