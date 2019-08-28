Транспорт
Газета.RuМассовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье". Как отмечается, во вторник, 28 августа, пользователи пожаловались в соцсетях на огромную пробку в Сочи.
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с чего всё началось
Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе, в пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".РИА Новости00:28
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