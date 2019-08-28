Транспорт

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Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи. Только за 26 августа по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, проехали более 46 тыс. машин, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».
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