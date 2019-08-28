Транспорт
ИзвестияМассовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи. Только за 26 августа по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, проехали более 46 тыс. машин, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».
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Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Армия и оружие
Лавров объяснил, почему РФ продолжит оснащать армию Афганистана
Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
ФАН 06:18
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.
VSE42 Новости 00:42
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
Китай не пустил военный корабль США в порт Циндао
Власти Китая отклонили запрос на посещение американским военным кораблем порта Циндао.
РБК 06:20
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Здоровье
Врачи пришили отпиленную руку к паху пациента
Газета Кемерова 03:47
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Авто
BMW сделала X6 с покрытием из самого черного в мире вещества
Компания BMW представила кроссовер X6 с покрытием Vantablack — самым черным веществом в мире.
Коммерсантъ 05:09
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Технологии
В России разработан новый защищенный компьютер «Эльбрус 801М»
АО Концерн «Автоматика», входящий в Ростех, представил на авиасалоне МАКС-2019 высокопроизводительный моноблочный компьютер «Эльбрус 801М» в новом дизайне.
NewInform 06:28
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12