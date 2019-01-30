Происшествия

Массовые эвакуации проходят в десятках городов Северо-Запада РоссииiReactor 05:24

Как уточняется в сообщении, также информацию о минировании получили сотрудники правопорядка в Средней полосе и Астрахани. По словам правоохранителей, в Калуге проходит эвакуация здания правительства города, в Петрозаводске приостановлена работа пяти школ. В Мурманске «заминирована» мэрия.
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«Не совершайте ошибку Магнитогорска». Волна анонимных сообщений о заминировании перекинулась на другие российские города

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Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
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Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
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Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным главой государства.
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Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.
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По роману Алексея Иванова о пионерах-вампирах снимут сериал

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Футболисты санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Юрий Жирков поддержали своего одноклубника Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
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