Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в МосквеГазета.Ru 04:17
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы. Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:50, Ашберн
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
70 молодых лейтенантов пополнят Тихоокеанский флот на Камчатке
Обновлено вчера в 19:37
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82
Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало сделала горячее фото с мужем
На одном из концертов жена Цекало сделала довольно пикантный снимок.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Наука
Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна
Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сообщил ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Похороны Рейеса состоятся завтра
Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
Глава ведомства Сергей Кравцов обратился к школьникам с просьбой не рисковать будущим и не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны, так как система контроля за ходом ЕГЭ позволяет выявить почти все нарушения.
Обновлено в 10:16
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30