Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в МосквеГазета.Ru 04:17
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы. Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.
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Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Обновлено в 09:41
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера
Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
«Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана
По информации «Спорт-Экспресс», москвичи сообщили 32-летнему футболисту, что не будут продлевать с ним истекший 31 мая контракт.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Политика
В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов
Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.
Обновлено в 07:34
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье
Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Общество
Жителям голландской провинции раздали духи с запахом экстази
В нидерландском городе Хертогенбосе началась кампания, в рамках которой местным жителям раздают духи с ароматом наркотического вещества – экстази.
Обновлено в 09:17
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Технологии
Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов»
Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов», о свойствах которых большинство людей просто не знает.
Обновлено в 11:43
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Общество
Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов
Обновлено в 09:59
Наука
Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта
Группа российских исследователей из Института цитологии и генетики в Новосибирске заявила, что между варикозом и уровнем интеллекта существует связь, о которой ранее не было известно.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Ярославский участник «Дома-2» задолжал по алиментам почти 400 тысяч
Обновлено вчера в 00:18