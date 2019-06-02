Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в МосквеГазета.Ru 04:17

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы. Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.
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Движение на Кутузовском проспекте восстановлено

Вечерняя Москва07:12

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Интерфакс06:25

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Агентство Москва04:36

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

ТАСС05:10

Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

РИА Новости04:55

Движение в районе ДТП на Кутузовском проспекте восстановлено

Москва 2404:12

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве

РЕН ТВ02:18
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В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.
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Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
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Происшествия

СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье

Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.
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В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
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США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
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Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

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Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
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Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

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Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

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В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
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Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

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