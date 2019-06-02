Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в МосквеГазета.Ru 04:17

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы. Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.
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Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

ТАСС05:10

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Интерфакс06:25

Движение в районе ДТП на Кутузовском проспекте восстановлено

Москва 2404:12

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено

Вечерняя Москва07:12

Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

РИА Новости04:55

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Агентство Москва04:36

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РЕН ТВвчера в 15:14
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