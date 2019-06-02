Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в МосквеГазета.Ru 04:17

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы. Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

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