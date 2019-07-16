Общество

Ущерб от массовой гибели пчел в России оценили в триллион рублейТруд вчера в 10:19

Массовая гибель пчел, с которой нынешним летом столкнулся целый ряд российских регионов, может принести экономике страны убыток в триллион рублей.
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Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.
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