Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской областиИнтерфакс 02:19
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
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Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Политика
В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине
Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.
Обновлено вчера в 07:57
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено в 04:17
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова надела купальник маленького размера
Подписчики высказались, что размеры балерины больше не соответствуют размеру купальника, а кто-то предположил, что она надела маленький купальник, чтобы грудь смотрелась больше.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Дочь Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество
Дочь юмориста Евгения Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество после развода отца с Еленой Степаненко.
Обновлено в 05:45
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Свердловская полиция может привлечь Владимира Соловьева за хулиганство
Свердловская прокуратура завершила проверку по обращению екатеринбургского адвоката Андрея Бельянского по поводу высказывания телеведущего.
Обновлено в 05:35
Политика
Мало не покажется: про обвинения Мюллера в адрес России
Бывший спецпрокурор США Мюллер, ранее окончивший расследование о вмешательстве РФ в выборы США 2016 года, выступил на слушаниях в Конгрессе.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%
Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3% до 234,99 руб./шт.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Культура
Обладательницу «Оскара» выгнали из шоу на Бродвее за склочный характер
Обладательницу "Оскара" актрису Фэй Данауэй отстранили от участия в постановке на Бродвее за отвратительный характер.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Путин оценил рост доходов музеев
Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.
Обновлено в 05:23
Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Очередной туристический рекорд в Крыму: по данным газеты "Коммерсанта", 45 из 100 россиян предпочитают отдых на полуострове остальным отечественным курортам.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Амурской области из-за паводка эвакуируют села
Села эвакуируют в Амурской области из-за паводка.
Обновлено в 02:42
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14