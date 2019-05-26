Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видеоРИА Новости 02:42

В Сети появилось видео драки со стрельбой, которая произошла вечером в субботу в Одинцово. Судя по кадрам, конфликт завязался между несколькими мужчинами, через несколько минут один из них открыл багажник такси, достал оружие и начал стрелять в своих оппонентов.
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В Подмосковье таксист во время драки устроил стрельбу

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Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Подмосковье — видео

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Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

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