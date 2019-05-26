Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видеоРИА Новости 02:42
В Сети появилось видео драки со стрельбой, которая произошла вечером в субботу в Одинцово. Судя по кадрам, конфликт завязался между несколькими мужчинами, через несколько минут один из них открыл багажник такси, достал оружие и начал стрелять в своих оппонентов.
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Происшествия
Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае
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Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
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Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
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Авто
Уникальная BMW взлетела в цене на 800 процентов
Обновлено 24 мая в 11:05
Происшествия
В США арестован бывший менеджер Стэна Ли
Бывший менеджер автора комиксов Marvel Стэны Ли, скончавшегося в конце 2018, арестован в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб бывшему работодателю.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
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Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел с должности
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Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Неполная схема: почему СПИД в России растет «африканскими» темпами
ВИЧ-инфицированные могут прожить довольно долгую и счастливую жизнь, даже стать родителями, но лишь при одном условии: если они вовремя начнут лечение и эта схема лечения будет им подходить.
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Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
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Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка
Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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Футбол
Уткин: «Тренер „Барселоны“ - физрук, команда беспомощна, а Месси - это только разговоры»
Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин подверг серьёзной критике "Барселону" после проигранного каталонцами финала Кубка Испании, где они уступили со счётом 1-2 "Валенсии" Дениса Черышева.
Обновлено в 02:44
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено вчера в 15:52
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Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
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Шоу-бизнес
Волочкова обновила свой знаменитый шпагат
Балерина Анастасия Волочкова «трансформировала» свой знаменитый шпагат. Она продемонстрировала его, стоя на каблуках.
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Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Происшествия
На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
На Брянщине проходит предварительное голосование
ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
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Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
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