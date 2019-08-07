Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице. Инцидент произошел 6 августа на Болотниковской улице.

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

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