Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видеоИзвестия 16:24

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице. Инцидент произошел 6 августа на Болотниковской улице.
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