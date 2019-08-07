Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в МосквеLenta.ru вчера в 17:58

В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы. Ролик с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как мужчины выбегают на проезжую часть, после чего начинают драться на обочине.
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