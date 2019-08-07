Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в МосквеLenta.ru вчера в 17:58
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы. Ролик с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как мужчины выбегают на проезжую часть, после чего начинают драться на обочине.
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В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
Комсомольская правдавчера в 14:51
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Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
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