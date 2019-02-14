В Москве произошла массовая драка со стрельбойРИА Новости 16:31

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с женщиной и мужчиной, на глазах у которых произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт произошел в ресторане на юго-востоке Москвы. По словам мужчины, в побоище участвовали 100 человек, раздалось порядка 50 выстрелов.

с чего всё началось

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что конфликт начался в ресторане "Неолит", куда ворвалась группа мужчин. Они заставили всех посетителей выйти на улицу, где и разгорелся конфликт со стрельбой.

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

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