Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили драку в общежитии. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах в субботу, 5 января. Собеседник агентства добавил, что в драке, предположительно, принимали участие иностранные студенты.

Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

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