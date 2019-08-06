Массовая драка произошла в районе станции метро "Площадь Ильича" в Москве. По сообщениям очевидцев, участниками стали около 60 человек. По некоторым данным, между мужчинами возникла ссора на почве личной неприязни, которая переросла в потасовку.

с чего всё началось

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что причиной конфликта стала личная неприязнь.

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