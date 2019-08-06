Массовая драка произошла в районе станции метро "Площадь Ильича" в Москве. По сообщениям очевидцев, участниками стали около 60 человек. По некоторым данным, между мужчинами возникла ссора на почве личной неприязни, которая переросла в потасовку.

с чего всё началось

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что причиной конфликта стала личная неприязнь.

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

Финансы Курс рубля снизился к доллару и евро Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.

Происшествия В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Происшествия СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.

Армия и оружие Новейший авианосец ВМС США опять прервал испытания Новейший авианосец ВМС США Gerald Ford в очередной раз не смог завершить испытания.

Происшествия Девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского Тут из машины вышла девушка с бейсбольной битой в руках и заставила мужчину освободить дорогу.

Армия и оружие Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Экономика Названы любимые сладости россиян Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года оказались печенье, пряники и вафли.

Политика Коломойский рассказал о «вирусе президентства» у команды Зеленского Идея участвовать в выборах президента Украины пришла в голову самому Владимиру Зеленскому, когда тот «задумывал снимать сериал и писался сценарий», приблизительно в 2013/2014 году, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Экономика Mastercard купит датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Общество Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».

Футбол Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените» Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Происшествия Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.