Происшествия
Массовая драка произошла в МосквеГазета.Ru 05:29
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что причиной конфликта стала личная неприязнь.
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с чего всё началось
Массовая драка произошла в районе станции метро "Площадь Ильича" в Москве. По сообщениям очевидцев, участниками стали около 60 человек. По некоторым данным, между мужчинами возникла ссора на почве личной неприязни, которая переросла в потасовку.РЕН ТВ02:34
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