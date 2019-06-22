Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видеоLenta.ru 08:49
Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате. Об этом сообщает принадлежащее семье Григория Березкина издание РБК со ссылкой на официального представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.
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Полицейские Челнов установили всех участников массового побоища возле военкомата
Вечерняя Казань10:59
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
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В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.
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Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
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Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
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Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова
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Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
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Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
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Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
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США показали карту маршрута сбитого Ираном беспилотника
Обновлено вчера в 01:29
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Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
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Обновлено в 09:58
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В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
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