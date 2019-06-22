Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видеоLenta.ru 08:49

Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате. Об этом сообщает принадлежащее семье Григория Березкина издание РБК со ссылкой на официального представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.
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МВД: все участники массовой драки у военкомата Челнов установлены

Chelny-biz.ru10:14

В военкомате опровергли информацию о драке призывников в Набережных Челнах

Татар-информ10:01

Полиция Татарстана установила всех участников массовой драки в Челнах

Реальное время11:24

Полицейские Челнов установили всех участников массового побоища возле военкомата

Вечерняя Казань10:59

Полиция установила всех участников массовой драки у военкомата в Челнах. Есть пострадавшие

БИЗНЕС Online12:30

В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

РБК07:53

Видео: хулиганы устроили массовую драку возле военкомата в Набережных Челнах

РЕН ТВвчера в 11:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

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РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
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Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
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Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Галле.
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МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
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Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Происшествия

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Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Спорт

Российские акробаты выиграли золото на Европейских играх

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали

В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.
Обновлено в 11:15
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
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Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

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Спорт

Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

Обновлено в 12:23
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В Петербурге в помощь гостям создана туристическая полиция

Обновлено в 03:57
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Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Экономика

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась роскошным подарком

18 июня Дарина Эрвин отпраздновала свой 28-й день рождения. Несколькими днями позже художница показала, что ей подарили друзья и близкие.
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Армия и оружие

На Украине представили самодельную передвижную пулемётную установку

Обновлено в 07:19
Политика

В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:42
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Специалисты рекомендуют выучить правила поведения на детских батутах

Специалисты рекомендуют ознакомиться с правилами поведения на надувных батутах и выучить их, дабы правильно себя вести на аттракционе и избежать травмопасных ситуаций.
Обновлено в 12:29
Космос

В Арктике появились новые острова

По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
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Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Авто

Немецкие тюнеры создали единственный в своём роде кабриолет BMW M2

Обновлено в 12:22
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