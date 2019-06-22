Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видеоLenta.ru 08:49
Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате. Об этом сообщает принадлежащее семье Григория Березкина издание РБК со ссылкой на официального представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.
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Полицейские Челнов установили всех участников массового побоища возле военкомата
Вечерняя Казань10:59
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс
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В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:42
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Специалисты рекомендуют выучить правила поведения на детских батутах
Специалисты рекомендуют ознакомиться с правилами поведения на надувных батутах и выучить их, дабы правильно себя вести на аттракционе и избежать травмопасных ситуаций.
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В Арктике появились новые острова
По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля.
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В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
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Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
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