Происшествия
Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видеоВести.Ru 10:53
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие массовую драку, произошедшую, как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, у военкомата на улице Низаметдинова в Набережных Челнах около пяти часов утра 20 июня.
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Полицейские Челнов установили всех участников массового побоища возле военкомата
Вечерняя Казань10:59
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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