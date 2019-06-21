Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видеоВести.Ru 10:53

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие массовую драку, произошедшую, как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, у военкомата на улице Низаметдинова в Набережных Челнах около пяти часов утра 20 июня.

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

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