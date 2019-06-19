Армия и оружие

Массированный удар по Донецку нанесла УкраинаГазета.Ru 05:18

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
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Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку

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