Футбол
Массимо Каррера получил предложение от иранского клубаBobsoccer 05:35
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира утверждает, что итальянец получил предложение от иранского клуба "Песреполис" и уже провел встречу с его представителями. В "Персеполисе" Каррера сможет получать два миллиона евро в год, в случае согласия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев
Спорт день за днем04:49
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Политика
Украинского олигарха Фирташа экстрадируют в США по решению суда
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ будет отправлен в США. Решение об экстрадиции принял Верховный суд Австрии, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов
Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Космос
Робот «Роскосмоса» вызвал замечания у космонавтов
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Певица Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Экс-солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева в минувший вторник, 25 июня, впервые вышла в свет после родов.
Обновлено в 04:01
Экономика
В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным гражданам
Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Авто
Ravon сертифицировал еще одну модель для России
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Общество
Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире
Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта
Анастасия не смогла пропустить репетицию нового шоу дрессировщиков.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел
Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «мощным ответом» в случае атаки против «чего-либо американского».
Обновлено в 05:23
Общество
В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Общество
Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»
Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Здоровье
В Волгограде Роспотребнадзор признал два пляжа опасными для купания
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело мониторинг качества почвы и воды на соответствие микробиологическим, вирусологическим, радиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.
Обновлено в 04:52