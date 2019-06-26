Футбол

Массимо Каррера получил предложение от иранского клубаBobsoccer 05:35

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира утверждает, что итальянец получил предложение от иранского клуба "Песреполис" и уже провел встречу с его представителями. В "Персеполисе" Каррера сможет получать два миллиона евро в год, в случае согласия.
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Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Советский спорт04:22

Каррере предложили в иранском клубе зарплату € 2 млн в год

Чемпионат04:32

Источник: Иранский клуб готов предложить Каррере контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро

Матч ТВ04:58

Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев

Спорт день за днем04:49

Иранский «Персеполис» предлагает Каррере 2-летний контракт с зарплатой 2 млн евро

Sports.ru04:34

Иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на 4 млн евро

Sport24.ru04:05

Источник: «Персеполис» предлагает Каррере контракт на два года

Спорт-Экспресс04:05
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Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
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Экс-солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева в минувший вторник, 25 июня, впервые вышла в свет после родов.
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Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.
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Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
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Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта

Анастасия не смогла пропустить репетицию нового шоу дрессировщиков.
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Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
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Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «мощным ответом» в случае атаки против «чего-либо американского».
Обновлено в 05:23
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В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
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Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов «Зенита»

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Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
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Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело мониторинг качества почвы и воды на соответствие микробиологическим, вирусологическим, радиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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