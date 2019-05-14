Футбол
Массимо Каррера может возглавить иранский клубМатч ТВ 17:58
По сообщению новостного агенства Tasnim, иранский клуб «Эстегляль» проявляет интерес к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере. В сезоне-2018/19 клуб занимает 3-е место в чемпионате страны и уже отправил в отставку немецкого специалиста Винфрида Шефера из-за неудовлетворительных результатов.
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