Футбол

Массимо Каррера может возглавить иранский клубМатч ТВ 17:58

По сообщению новостного агенства Tasnim, иранский клуб «Эстегляль» проявляет интерес к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере. В сезоне-2018/19 клуб занимает 3-е место в чемпионате страны и уже отправил в отставку немецкого специалиста Винфрида Шефера из-за неудовлетворительных результатов.
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Массимо Каррера может возглавить иранский клуб

Матч ТВ17:58

Каррера может занять пост главного тренера команды из Ирана

Газета.Ru17:30

Каррера может возглавить иранскую команду

Sport24.ru16:14

Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Soccer.ru16:35

СМИ: Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Спорт-Экспресс16:23

Каррера может возглавить иранский клуб «Эстегляль»

Чемпионат16:48

Каррера может трудоустроиться в Иране

Sport.ru18:58
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