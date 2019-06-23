Футбол

Массимо Каррера может возглавить иранский клубМК-Спорт 06:55

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера претендует на вакантное место главы тренерского штаба иранского клуба "Персеполис". Об этом сообщило издание иранское издание Tehran Times.
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Каррера может возглавить клуб из Ирана

Sports.ru03:50

СМИ: Каррера может возглавить клуб из Ирана

Sportbox.RUвчера в 20:41

СМИ узнали, какую команду может возглавить экс-тренер «Спартака» Каррера

Sport24.ruвчера в 20:19

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Чемпионатвчера в 22:20

Каррера может продолжить карьеру в Иране

Советский спортвчера в 23:23

СМИ: Каррера может возглавить иранский клуб

Спорт-Экспрессвчера в 20:36

Каррера может продолжить карьеру в Иране, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 20:30
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Здоровье

В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште

Временные ограничения купания, которые были введены на период до получения удовлетворительных результатов исследований морской воды, снимаются по мере поступления соответствующих результатов исследований, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:14
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях

Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Политика

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Наука

Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»

В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено вчера в 17:51
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Киев выдвинул Москве ультиматум по инциденту в Керченском проливе

Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Обновлено в 09:25
Футбол

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

Обновлено 21 июня в 11:00
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой

Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Футбол

В «Краснодар» может перейти еще один футболист из чемпионата Голландии

Обновлено в 03:24
Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины, пилот и бортинженер получили телесные повреждения, сообщил в воскресенье спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Общество

Саудовская Аравия разрешила оформлять «премиальный вид на жительство»

Правительство Саудовской Аравии разрешило начать прием документов на получение "премиального вида на жительство" для иностранцев в электронном виде через платформу SAPRC, сообщает саудовское агентство SPA.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Футбол

Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет

Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Общество

В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Джанабаева трогательно поздравила Меладзе с днём рождения

Бывшая участница коллектива «ВИА ГРА» Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Политика

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

Обновлено в 09:27
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Александр Нури
Немецкий футболист
Немецкий футболист персидского происхождения, полузащитник, а также футбольный тренер.
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