Футбол
Массимо Каррера может возглавить иранский клубМК-Спорт 06:55
Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера претендует на вакантное место главы тренерского штаба иранского клуба "Персеполис". Об этом сообщило издание иранское издание Tehran Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
Здоровье
В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште
Временные ограничения купания, которые были введены на период до получения удовлетворительных результатов исследований морской воды, снимаются по мере поступления соответствующих результатов исследований, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:14
Футбол
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре
Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Политика
Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Наука
Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»
В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Киев выдвинул Москве ультиматум по инциденту в Керченском проливе
Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Обновлено в 09:25
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины, пилот и бортинженер получили телесные повреждения, сообщил в воскресенье спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Общество
Саудовская Аравия разрешила оформлять «премиальный вид на жительство»
Правительство Саудовской Аравии разрешило начать прием документов на получение "премиального вида на жительство" для иностранцев в электронном виде через платформу SAPRC, сообщает саудовское агентство SPA.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Футбол
Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет
Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Джанабаева трогательно поздравила Меладзе с днём рождения
Бывшая участница коллектива «ВИА ГРА» Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
Обновлено в 09:27
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15