Футбол

Массимо Каррера может возглавить «Катанию»Спорт-Экспресс 06:05

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера "Катании", информирует Catania46.net. Однако, как отмечается, основной кандидатурой является Андреа Камплоне, а не Каррера. "Катания" выступает в третьей по силе итальянской лиге (серия C).
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В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

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Массимо Каррера может возглавить «Катанию»

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Матч ТВ06:30

Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Катанию» из Серии C

Sport24.ru06:01
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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