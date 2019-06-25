Футбол
Массимо Каррера может возглавить «Катанию»Спорт-Экспресс 06:05
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера "Катании", информирует Catania46.net. Однако, как отмечается, основной кандидатурой является Андреа Камплоне, а не Каррера. "Катания" выступает в третьей по силе итальянской лиге (серия C).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии удар молнии убил женщину
Обновлено в 02:38
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Общество
Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей
"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06
Политика
Россия, США и Израиль договорились по Сирии
Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.
Обновлено в 04:26
Здоровье
На тортах и сырах появится маркировка «светофор»
В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии выступили с предложением делать маркировку по типу "светофор" на кондитерских изделиях и сырах.
Обновлено в 05:06
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Спорт
Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года
Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Обновлено в 06:47
Политика
Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Политика
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Здоровье
Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания
В Санкт-Петербурге, постоянное население которого превышает 5,3 млн человек, не осталось ни одного водоёма, купание в котором является безопасным для человека.
Обновлено в 03:10
Энергетика
В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Авто
Автопром в России сильно напрягает падение продаж
Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
Стоит особо отметить, что новый Land Rover Defender представят в сентябре 2019 года, тогда как официальные продажи конструктора по мотивам автомобиля стартуют ровно через 1 месяц — в октябре.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии
На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака
Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 02:06
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31