Футбол

Массимо Каррера может возглавить «Катанию»Спорт-Экспресс 06:05

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера "Катании", информирует Catania46.net. Однако, как отмечается, основной кандидатурой является Андреа Камплоне, а не Каррера. "Катания" выступает в третьей по силе итальянской лиге (серия C).
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В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

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Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Катанию» из Серии C

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Массимо Каррера может возглавить «Катанию»

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Каррера входит в список претендентов на пост тренера «Катании». Сицилийцы играют в Серии C

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СМИ: Каррера может продолжить работу в итальянской Серии С

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Каррера может возглавить «Катанию»

Матч ТВ06:30

Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

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