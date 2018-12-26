Футбол

Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
REGNUM
07:06

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург». Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат». Каррера может заменить на посту наставника оренбургской команды Владимира Федотова.
REGNUM07:06
с чего всё началось

Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»

В настоящий момент должность главного тренера «Оренбурга» занимает Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» 22 октября.
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