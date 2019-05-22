Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилосьСоветский спорт вчера в 10:49

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

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