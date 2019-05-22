Футбол

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилосьСоветский спорт вчера в 10:49

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.
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Каррера: тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах

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Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»

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Каррера: «„Ювентус“? Я рад, что кто-то вспоминает меня, но никаких контактов не было»

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Каррера: «Я заинтересован в работе в России, мне там понравилось»

Sport24.ruвчера в 11:12

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Советский спортвчера в 10:49

Массимо Каррера: «Я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось»

Sports.ruвчера в 12:58

Каррера прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 11:29
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В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
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Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
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Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
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Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2».
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Обновлено в 04:34
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Бывший капитан «Челси», ныне работающий помощником главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа, сообщает talkSPORT.
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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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