Футбол
Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилосьСоветский спорт вчера в 10:49
Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.
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Каррера: тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах
Чемпионатвчера в 15:04
Массимо Каррера: «Я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось»
Sports.ruвчера в 12:58
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Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
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Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
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На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
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Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
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Авто
Новый Opel Corsa показали перед премьерой
В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.
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Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
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Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе
По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
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Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
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В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
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74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма
Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:55
Хоккей
Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф.
Обновлено вчера в 20:00
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СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
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Александр Розенбаум готовится выпустить новый альбом
Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2».
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Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Джон Терри может возглавить «Мидлсбро»
Бывший капитан «Челси», ныне работающий помощником главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа, сообщает talkSPORT.
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В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
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Для тысячи саранских выпускников прозвенит последний звонок
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