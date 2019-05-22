Футбол
Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилосьСоветский спорт 10:49
Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран
Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Интернет
Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде
Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Экономика
«КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество
Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.
Обновлено в 05:31
Политика
Захарова прокомментировала возобновление США закупок венесуэльской нефти
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.
Обновлено в 16:11
Политика
Миссия МВФ спешно покидает Украину
Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Спорт
МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Обновлено в 13:29
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Космос
Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов
Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.
Обновлено в 06:08
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика
Основатель Huawei уверен, что США недооценили всю мощь компании
Американская корпорация отказалась сотрудничать с китайской компанией после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о запрете на использование оборудования Huawei.
Обновлено вчера в 02:25
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59