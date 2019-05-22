Футбол

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилосьСоветский спорт 10:49

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. С 2016 по 2018 год он тренировал московский «Спартак», выиграв с командой чемпионат России.
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Каррера: тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах

Чемпионат15:04

Каррера прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВ11:29

Каррера: «„Ювентус“? Я рад, что кто-то вспоминает меня, но никаких контактов не было»

Sport.ru11:13

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Советский спорт10:49

Массимо Каррера: «Я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось»

Sports.ru12:58

СМИ: Каррера заявил, что не вел переговоров с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс10:48

Каррера: «Я заинтересован в работе в России, мне там понравилось»

Sport24.ru11:12
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Политика

Лидер британской Палаты общин подала в отставку

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Интернет

Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде

Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Экономика

«КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество

Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.
Обновлено в 05:31
Политика

Захарова прокомментировала возобновление США закупок венесуэльской нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.
Обновлено в 16:11
Политика

Миссия МВФ спешно покидает Украину

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Спорт

МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Обновлено в 13:29
Гаджеты

В России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant

Обновлено в 11:05
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Космос

Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов

Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.
Обновлено в 06:08
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика

Основатель Huawei уверен, что США недооценили всю мощь компании

Американская корпорация отказалась сотрудничать с китайской компанией после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о запрете на использование оборудования Huawei.
Обновлено вчера в 02:25
Шоу-бизнес

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Авто

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Игры

Над мобильной League of Legends работают уже больше года

Обновлено в 09:59
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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