Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКАСпорт день за днем 10:49

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как бы поступил в случае получения предложения возглавить московский ЦСКА.

Спорт день за днем

Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКА

Спорт день за днем

Гаджеты Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.

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Политика Климкин ответил на претензии Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

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