Футбол
Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКАСпорт день за днем 10:49
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как бы поступил в случае получения предложения возглавить московский ЦСКА.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей
Российский бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:24
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Спорт
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Автоспорт
Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»
Обновлено в 08:37
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Музыка
Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Футбол
Сборная России обыграла Украину на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Украины в третьем туре Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии
В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции
В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12