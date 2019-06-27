Футбол
Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКАСпорт день за днем вчера в 10:49
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как бы поступил в случае получения предложения возглавить московский ЦСКА.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Обновлено в 04:19
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество
Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина
Усадьба Лопухиных, где раньше находился музей Рерихов, передается в оперативное управление Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщил в пятницу журналистам глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Меркель снова затрясло на официальной встрече
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Политика
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил свой вариант разрешения «тактических и стратегических разногласий» между новым президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Обновлено вчера в 19:59
Транспорт
Движение возобновили по федеральной трассе в затопленном Нижнеудинске
Движение автотранспорта возобновили на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в подтопленном городе Нижнеудинске, сообщается 28 июня на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 04:34
Происшествия
МАК назвал окончательные причины крушения Ан-148 в Подмосковье
В Межгосударственном авиационном комитете назвали окончательную причину крушения самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии" Ан-148, пишут "Ведомости".
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Российские космонавты второй раз за полгода выйдут в открытый космос
Очередной выход в открытый космос российские члены экипажа МКС совершат 20 ноября.
Обновлено в 04:10
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Энергетика
Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн
Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Наука
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двухствольный автомат
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой
Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Мигрант поймал выпавшего из окна ребенка
Сообщается, что девочка из семьи сирийских мигрантов подошла к окну и выпала из него, пока ее мать готовила на кухне.
Обновлено в 03:24
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Игры
В королевскую битву Flappy Bird можно сыграть прямо в браузере
Обновлено в 03:33