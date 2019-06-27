Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКАСпорт день за днем вчера в 10:49

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как бы поступил в случае получения предложения возглавить московский ЦСКА.

Спорт день за днем

Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКА

Спорт день за днем

Политика Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней «В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Общество Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина Усадьба Лопухиных, где раньше находился музей Рерихов, передается в оперативное управление Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщил в пятницу журналистам глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Экономика Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.

Происшествия Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Политика Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил свой вариант разрешения «тактических и стратегических разногласий» между новым президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Транспорт Движение возобновили по федеральной трассе в затопленном Нижнеудинске Движение автотранспорта возобновили на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в подтопленном городе Нижнеудинске, сообщается 28 июня на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Происшествия МАК назвал окончательные причины крушения Ан-148 в Подмосковье В Межгосударственном авиационном комитете назвали окончательную причину крушения самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии" Ан-148, пишут "Ведомости".

Космос Российские космонавты второй раз за полгода выйдут в открытый космос Очередной выход в открытый космос российские члены экипажа МКС совершат 20 ноября.

Экономика «Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.

Энергетика Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.

Политика Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Шоу-бизнес Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.

Происшествия Мигрант поймал выпавшего из окна ребенка Сообщается, что девочка из семьи сирийских мигрантов подошла к окну и выпала из него, пока ее мать готовила на кухне.