Футбол
Массимо Каррера: «Конте станет первым фанатом „Интера“»Спорт-Экспресс вчера в 06:35
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Кино
Новые «Миньоны» расскажут о взрослении Грю
Как сообщает Deadline, новый анимационный полнометражный фильм о приключениях желтых приспешников получил название "Minions: The Rise of Gru" и выйдет на экраны, как сообщалось ранее, 3 июля 2020 года.
Обновлено в 12:45
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Культура
Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе
Обновлено в 11:27
Футбол
Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось
Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.
Обновлено в 10:49
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
«Озабоченная»: Глюк’oZу заплевали за вульгарный вид
Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) предстала на снимке в купальнике и прозрачных ботфортах.
Обновлено в 13:05
Космос
Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов
Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
Обновлено в 08:47
Общество
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая
В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Культура
Гигантские улитки появятся на Новой Голландии
Новые скульптуры, которые будут представлять собой огромные листья тропических кувшинок, появятся в начале июня на поверхности Ковша Новой Голландии.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В России наркобарон впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 06:10
Авто
В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 10:07
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Экономика
Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей
Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Политика
Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше
В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".
Обновлено в 13:03
Экономика
Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики
Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Наука
На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан
Обновлено в 08:57
Происшествия
Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест
Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Общество
Россияне назвали своих идеальных соседей
Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Кольчугино введен режим контртеррористической операции
Контртеррористический режим дает практически неограниченные полномочия сотрудникам ФСБ, которые проводят задержание террористов.
Обновлено в 01:50