Футбол

Массимо Каррера: «Конте станет первым фанатом „Интера“»Спорт-Экспресс вчера в 06:35

Конте станет первым фанатом "Интера", - цитирует Tutti Convocati Карреру.
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Каррера поделился ожиданиями от работы Конте в «Интере»

Евро-футбол.рувчера в 08:42

Массимо Каррера: «Конте станет первым фанатом „Интера“»

Спорт-Экспрессвчера в 06:35
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Экономика

Финансовые нарушения выявлены в Большом театре

Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Экономика

Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%

Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Кино

Новые «Миньоны» расскажут о взрослении Грю

Как сообщает Deadline, новый анимационный полнометражный фильм о приключениях желтых приспешников получил название "Minions: The Rise of Gru" и выйдет на экраны, как сообщалось ранее, 3 июля 2020 года.
Обновлено в 12:45
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Культура

Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

Обновлено в 11:27
Футбол

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.
Обновлено в 10:49
Игры

Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

«Озабоченная»: Глюк’oZу заплевали за вульгарный вид

Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) предстала на снимке в купальнике и прозрачных ботфортах.
Обновлено в 13:05
Космос

Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов

Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
Обновлено в 08:47
Общество

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая

В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Культура

Гигантские улитки появятся на Новой Голландии

Новые скульптуры, которые будут представлять собой огромные листья тропических кувшинок, появятся в начале июня на поверхности Ковша Новой Голландии.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В России наркобарон впервые получил пожизненный срок

Обновлено в 06:10
Авто

В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 10:07
Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Экономика

Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей

Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Политика

Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше

В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".
Обновлено в 13:03
Экономика

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Игры

Над мобильной League of Legends работают уже больше года

Обновлено в 09:59
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Обновлено в 08:57
Происшествия

Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест

Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Спорт

Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Общество

Россияне назвали своих идеальных соседей

Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Кольчугино введен режим контртеррористической операции

Контртеррористический режим дает практически неограниченные полномочия сотрудникам ФСБ, которые проводят задержание террористов.
Обновлено в 01:50
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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