Футбол
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»Еженедельник Футбол 04:02
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба. По информации издания, к такому решению специалист пришел после обсуждения трансферной политики с президентом Старой синьоры Андреа Аньелли.
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