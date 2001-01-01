Футбол
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»Еженедельник Футбол 04:02
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба. По информации издания, к такому решению специалист пришел после обсуждения трансферной политики с президентом Старой синьоры Андреа Аньелли.
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Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ-100 из эксплуатации
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
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Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
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В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
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Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
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Огни более 1,5 тысячи фейерверков озарят небо Петербурга в честь 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
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Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
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Нил Ушаков заявил, что в Риге сохранится памятник воинам-освободителям
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Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
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Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
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МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
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Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта
Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
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Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
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