Футбол
Массимилиано Аллегри: хочу продолжать работать с «Ювентусом»Вести.Ru 19:57
|11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
|28′
|34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
|46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
|64′
|67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
|69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
|80′
|82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
|88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
|90′+3′
|51%
|Владение мячом
|49%
|76%
|Процент точных передач
|74%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|19
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
30
Бентанкур
18
Кин
7
Роналду
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
16
Магальян
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сильнейший клуб Италии "Ювентус" снова потерял шансы выиграть Лигу чемпионов. Туринцы проиграли дома "Аяксу" 1:2 и завершили борьбу. Тем не менее главный тренер Массимилиано Аллегри намерен работать с "Юве" и дальше.
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Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
Советский спорт18:23
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