Футбол
Массимилиано Аллегри: хочу продолжать работать с «Ювентусом»Вести.Ru вчера в 19:57
Сильнейший клуб Италии "Ювентус" снова потерял шансы выиграть Лигу чемпионов. Туринцы проиграли дома "Аяксу" 1:2 и завершили борьбу. Тем не менее главный тренер Массимилиано Аллегри намерен работать с "Юве" и дальше.
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Федерико Бернардески: «Рад, что Аллегри останется в „Ювентусе. Рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов“»
Спорт-Экспрессвчера в 19:22
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