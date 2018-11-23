Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Матч ТВ
07:51

Ранее сообщалось, что вместе с Роналду в тройку претендентов на приз лучшему футболисту года не попал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Матч ТВ07:51

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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Sportbox.RU07:51

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Матч ТВ07:51

Аллегри: Роналду заслужил «Золотой мяч» своими результатами

Чемпионат07:25

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Спорт-Экспресс06:09

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018

РИА Новости03:04

Роналду и Месси не войдут в тройку финалистов «Золотого мяча»

Советский спорт02:32

СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Газета.Ru02:06
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Футбол

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Семак: Двадцать игроков не могут устать одновременно

Тренер отметил, что в команде двадцать футболистов, и устать одновременно они не могут.
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Правила футбола могут претерпеть изменения

Окончательное решение о возможных изменениях в правилах футбола будет принято на годовом общем собрании IFAB, которое состоится 2 марта 2019-го.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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