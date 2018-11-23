Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Матч ТВ
07:51

Ранее сообщалось, что вместе с Роналду в тройку претендентов на приз лучшему футболисту года не попал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Матч ТВ07:51

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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Sportbox.RU07:51

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Матч ТВ07:51

Аллегри: Роналду заслужил «Золотой мяч» своими результатами

Чемпионат07:25

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Спорт-Экспресс06:09

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018

РИА Новости03:04

Роналду и Месси не войдут в тройку финалистов «Золотого мяча»

Советский спорт02:32

СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Газета.Ru02:06
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Футбол

Защитник ЦСКА Фернандес играет в защитном шлеме в матче с «Ахматом»

Обновлено в 11:16
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:21
Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 07:18
Футбол

«Барселона» нацелена подписать Ивановича

Скорее всего, Иванович подпишет с "Барселоной" краткосрочное соглашение. В нынешнем сезоне Иванович сыграл за "Зенит" 22 поединка.
Обновлено в 11:23
Футбол

Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара.
Обновлено в 11:00
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Рассказ о львиной доли». «Динамо» пошутило над «Енисеем» перед матчем

Весь сезон-2018/2019 "Енисей" дарит книги главным тренерам после матчей.
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Футбол

Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
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Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба

Обновлено в 09:49
Футбол

Менди пропустит до трёх месяцев после операции на колене

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Бенжамен Менди пропустит от 10 до 12 недель после операции на правом колене.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Защитник «Атлетико» Хуанфран может не принять участие в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Обновлено в 11:17
Футбол

Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости»

Обновлено в 10:44
Футбол

Эльмир Набиуллин: «Шальке» помог нам подготовиться к «Ростову»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как провел паузу в чемпионате, а также поделился мнением о ближайшем сопернике петербургской команды в РПЛ — «Ростове».
Обновлено в 06:25
Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. С 2008 года капитан сборной Португалии. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола с 2009 по 2013 год - за его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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