Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Спорт-Экспресс
06:09

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что форвард Криштиану Роналду сделал все, чтобы получить "Золотой мяч". Ранее сообщалось, что обладатели последних десяти "мячей" Лионель Месси и Роналду в этом году не получат награду.
Спорт-Экспресс06:09

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Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Спорт-Экспресс06:09

Одноклубник Роналду прокомментировал слухи об отсутствии португальца в тройке претендентов на «Золотой мяч»

Sportbox.RU06:08

Одноклубник Роналду прокомментировал слухи об отсутствии португальца в тройке претендентов на «Золотой мяч»

Матч ТВ06:08

Де Шильо: у меня нет объяснений, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч»

Чемпионат04:35

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018

РИА Новости03:04

Роналду и Месси не войдут в тройку финалистов «Золотого мяча»

Советский спорт02:32

СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Газета.Ru02:06
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Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
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Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
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Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
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Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствует в акции против насилия над женщинами.
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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
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Ла лига опубликовала переговоры арбитров матча чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" (5:1). На 30-й минуте судья назначил пенальти в ворота мадридцев, посовещавшись с судьями ВАР.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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