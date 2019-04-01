Футбол

Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»Советский спорт 07:13

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри. Криштиану усиленно работает каждый день. Мы уверены, что он будет готов к матчу с Аяксом (в Лиге чемпионов).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аллегри: «Надеемся, что Роналду вернется к матчу ЛЧ с „Аяксом“»

Soccer.ru08:36

Массимилиано Аллегри: «Роналду может быть готов к матчу с „Аяксом“, но это маловероятно»

Матч ТВ09:20

Аллегри: «Роналду будет сложно восстановиться к первой игре с „Аяксом“»

Sport24.ru09:13

Аллегри: Роналду будет сложно сыграть с «Аяксом», Коста может быть доступен

Чемпионат09:22

Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»

Советский спорт07:13

Массимилиано Аллегри: «Матч с „Кальяри“ станет хорошим тестом для Мойзе Кина»

Спорт-Экспресс08:25

Роналду не восстановиться к матчу с «Аяксом»

Sport.ru07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Авто

УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 году

УАЗ намерен выпускать четыре типа кузовов на единой платформе, запуск которой планируется в 2020 году.
Обновлено в 08:27
Игры

ВКонтакте запустила сервис для майнинга

ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Спорт

Адвокат: «Новосельцеву должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены»

Екатерина Гордон, адвокат Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала о предстоящем судебном разбирательстве между футболистом «Ростова» Иваном Новосельцевым и его женой.
Обновлено в 07:30
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.
Обновлено в 07:58
Политика

Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Москва пытается ослабить ЕС

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой критикой России.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Samsung объявила анонс четырёх новых моделей линии Galaxy: A20e, A40, A60 и A90.
Обновлено в 08:28
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Перевернувшийся грузовик перекрыл движение на ТТК в Москве

В Москве грузовик совершил столкновение с легковушкой, после чего «КамАЗ» перевернулся,перекрыв часть движения Третьего транспортного кольца.
Обновлено в 04:54
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Футбол

Символическая сборная тура. В нее вошли Ракицкий и Сулейманов

21-й тур "СЭ" представляет свой вариант 11 лучших игроков тура.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Политика

В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Происшествия

Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7

Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Происшествия

При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек

Обновлено в 09:08
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Финансы

Евро превысил 74 рубля впервые с 18 марта

Евро и доллар растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро превысил 74 рубля впервые с 18 марта.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Происшествия

При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд

Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Титиев отказался обжаловать приговор

Обновлено в 03:20
Наука

Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата

Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено 30 марта в 05:19
Политика

Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии»

Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное