Футбол
Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»Советский спорт 07:13
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри. Криштиану усиленно работает каждый день. Мы уверены, что он будет готов к матчу с Аяксом (в Лиге чемпионов).
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