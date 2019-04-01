Футбол
Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»Советский спорт 07:13
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри. Криштиану усиленно работает каждый день. Мы уверены, что он будет готов к матчу с Аяксом (в Лиге чемпионов).
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Более 2,2 тысячи человек пролечились в сосудистых центрах Подмосковья
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На выборах президента Украины лидирует Зеленский
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Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
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На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
В Ярославле совершено нападение на племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию и ее супруга.
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УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
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Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
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Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
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За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуалиста пострадали от вымогательства.
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Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
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Происшествия
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Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
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Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов
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При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
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Политика
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Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
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Финансы
Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.
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Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
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Футбол
Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
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Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
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