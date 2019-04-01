Футбол

Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»Советский спорт 07:13

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри. Криштиану усиленно работает каждый день. Мы уверены, что он будет готов к матчу с Аяксом (в Лиге чемпионов).
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Бомбардир.ру13:14
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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