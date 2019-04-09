Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду и Ругани сыграют с „Аяксом“»Sports.ru вчера в 13:25
Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не будет Кьеллини и Джана, но все остальные в порядке. Важно, что вернулся Дуглас Коста, Пауло Дибала хорошо тренировался сегодня утром.
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Массимилиано Аллегри: В матче с «Аяксом» мы должны сыграть осторожно и не бояться обороняться
Советский спортвчера в 14:04
Массимилиано Аллегри: «Роналду сыграет против „Аякса“, если ничего не случится»
Спорт-Экспрессвчера в 13:22
Аллегри предложил дать участникам Лиги чемпионов право дозаявлять футболистов в апреле
Sport24.ruвчера в 14:05
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Слушание продлилось почти восемь часов, за это время суд успел допросить лишь трех свидетелей, после чего было принято решение о переносе заседания на 10 апреля.
Обновлено вчера в 15:50
Космос
LIGO поймала первую гравитационную волну нового сезона
Новый сеанс поиска гравитационных волн на паре американских установок LIGO и европейской антенне Virgo начался 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Парламент Великобритании одобрил перенос «Брексита» на 30 июня
Палата общин британского парламента поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза на 30 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Финансы
Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торгов
Индекс Мосбиржи незначительно снижается на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Володин попросил депутата не материться в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях.
Обновлено в 04:18
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС
Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».
Обновлено вчера в 22:32
Технологии
Trust Wallet будет использовать сеть Celer. Токен уже подорожал
Электронный кошелек Trust Wallet будет использовать технологии стартапа Celer Network, IEO которого ранее прошло на площадке Binance Launchpad.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено
Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
Обновлено в 04:29
Футбол
Бадри Кварацхелия: «За Хвичей следили „Боруссия“ и „Байер“»
Дальнейшая судьба Кварацхелии удивила почти всех.
Обновлено вчера в 17:10
Кино
Депутаты Госдумы оценят фильм «Братство» на соответствие истории
Депутаты Государственной думы планируют организовать показ фильма «Братство» и оценить картину на соответствие истории и возможность нанесения ущерба имиджу страны в случае его показа в День Победы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 04:35
Футбол
Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности
Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Здоровье
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за вспышки кори
Власти Нью-Йорка объявили о введении в отдельных районах города чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за вспышки кори, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 02:15
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Шпрыгин: «Динамо» с радостью предложит контракт Кокорину
Известный болельщик московского "Динамо" Александр Шпрыгин рассказал, что хотел бы видеть в составе бело-голубых нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:32
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Экономика
Приток миграции в Россию достиг исторического минимума
Своего исторического минимума в России достиг приток мигрантов, которые остаются в стране на продолжительный период.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23