Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду и Ругани сыграют с „Аяксом“»Sports.ru 13:25

Аякс — Ювентус
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не будет Кьеллини и Джана, но все остальные в порядке. Важно, что вернулся Дуглас Коста, Пауло Дибала хорошо тренировался сегодня утром.
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