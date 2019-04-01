Массимилиано Аллегри: «Маловероятно, что Роналду сыграет с „Аяксом“»Спорт-Экспресс 06:35

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что нападающий команды Криштиану Роналду не успеет восстановиться к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Аяксом", информирует пресс-служба туринцев. Первый матч 1/4 финала между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля.

Массимилиано Аллегри: «Маловероятно, что Роналду сыграет с „Аяксом“»

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